إضافة أسماء.. الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية بغزة

أعلن وكيل وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، اليوم الخميس، عن موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الجديدة لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وأكد ان الوزارة اضافت أسماء جديدة في الدفعة المقبلة.

وأوضح المدهون لقناة "فلسطين اليوم"، أن الوزارة ستصرف مساعدات الشؤون لما يقارب 81 ألف مستفيد المصنفين على برنامج التحويلات النقدية قبل عيد الفطر السعيد، دون أن يحدد تفاصيل أكثر بشأن اليوم والوقت.

وأشار إلى أن تأخير صرف الدفعات الاخيرة كان بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته بتحويلات النقدية البالغة نسبته 60 بالمئة، وهو ما ضاعف كاهن الحكومة الفلسطينية التي استطاعت توفير 100 مليون شيقل لصرف الشيكات.

وذكر المدهون، أن الوزارة أضافت حوالي 700 أسرة جديدة، حيث ستتمكن من الاستفادة من المساعدات المالية في هذه الدفعة الجديدة.

وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية عام 2021 ثلاثة من أصل أربعة دفعات وهي آلية تتبعها منذ سنوات، وهذا التأخير ينعكس سلبًا عن قوت العائلات الفقيرة في توفير حاجاتها الأساسية.



