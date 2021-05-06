كيف اشحن تطبيق هللة والدفع الالكتروني وتسجيل الدخول

طريقة الشحن في تطبيق هللة للدفع الالكتروني في المملكة العربية السعودية وخطوات التسجيل الدخول ، ويعتبر تطبيق هلله الالكتروني من الأكثر شيوعًا وحضورًا بين المنصات الرقيمة التسويقية داخل المملكة ، وسجلت مواقع الانترنت بما فيها: جوجل عمليات بحث عالية في الفترة الأخيرة لاسيما مع تفشي فيروس كورونا وفرض الحظر التجوال وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ارجاء البلاد، حيث يتميز بان المواطنين السعوديين والمقيمين يتمكنون من التسوق دون الحاجة إلى وجود أي مبالغ مالية أو أورق نقدية وحتى بطاقات بنكية في إطار الجهود التي تبدلها السلطات السعودية في مواكبة التطور والحداثة ، تابع معنا .

ولاقت هذه المقالة قبولا واسعًا حول طريقة الشحن في تطبيق هللة وتسجيل الدخول ، كما وضع لكم فريق فلسطين اليوم مميزات برنامج هلله من خلال نقاط عدة ، وعبر التطبيق تتم عمليات الشراء بسهولة و يسر و في أمان تام وذلك كون خضوع التطبيق إلي مؤسسة النقد السعودية.

مميزات تطبيق هللة 2021 في السعودية :

أولاً: الميزة الأولى لتطبيق هللة هي عدم الحاجة إلي تواجد أوراق مالية أو نقدية أو حتي بطاقات عادية أو ائتمانية، ويكون الدفع خلال ثلاث ثواني فقط.

ثانيًا: والميزة الثانية ، أن التطبيق يمكنه تحويل الأموال بين الشركات و الأفراد في سهولة و يسر.

ثالثا: الأمان التام حيث أنها تخضع خضوع تام تحت إشراف مؤسسة النقد السعودية، إضافة إلى شحن المحفظة الإلكترونية الخاصة بالتطبيق من خلال أي بطاقة مدى أو أي بطاقات فيزا أو ماستر كارد.





رابعًا: الميزة الرابعة ، إمكانية الدفع بالمحلات الإلكترونية عن طريق نقاط البيع، كما انه علي المستوي الحكومي و الاقتصادي يعمل تطبيق هللة علي الحد من استهلاك العملات الورقية و طباعة الأوراق المالية حتي 200 مليار ريال سعودي.

خامسًا: وأخيرًا يمكن عبر تطبيق هلله سداد فواتير الغاز و الكهرباء و غيرها و كذلك شحن رصيد للهاتف المحمول بسهولة و انت في مكانك دون الحاجة إلي الخروج من المنزل.

طريقة الدفع الالكتروني عبر تطبيق هلله :

وعن طريقة الدفع بواسطة تطبيق هللة ، يكون دفع عن طريق تطبيق هللة يقوم موظف الكاشير فبفتح التطبيق وعمل مسح للباركود الخاص بالمحل التجاري.

وبعد هذه الخطوات يتم بعدها خصم القيمة المالية المطلوبة سدادها.

ونشير هنا إلى أنه يمكن تحويل مبالغ مالية إلي حساب بنكي آخر من خلال تطبيق هللة وذلك عن طريق الضغط علي كلمة "حول" الموجودة بالتطبيق.

وبعدها، اختيار التحويل الآن أو التحويل لاحقا ثم القيام بإدخال المبلغ المطلوب تحويله ثم إدخال رقم الحساب المراد التحويل إليه وأخيراً الضغط علي تحويل.



