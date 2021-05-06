القدرة: نتائج العينات المرسلة للخارج لم تصل حتى اللحظة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ان نتائج فحوصات العينات التي تم إرسالها لمختبرات الخارج لمعرفة وجود طفرات جديدة من الفايروس في القطاع لم تصل حتى اللحظة.

وقال القدرة خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى" ان الوزارة لازالت تتواصل مع منظمة الصحة العالمية للتعرف على نتائجها، لافتا الي ان الإصابات التي يتم تسجيلها حالياً في قطاع غزة هي نتاج الطفرة البريطانية والفايروس الأساسي.

وأوضح، ان غزة ليست بمنأى عن الطفرات الجديدة لا سيما الطفرة الهندية التي تم تسجيل العديد منها في الداخل المحتل وقد تصيب قطاع غزة في أي لحظة، مبينا ان الموجة الحالية لم تنتهي وهناك تثبيط شبه جزئي في المنحنى ونحتاج أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى نقول إننا تعافينا من الموجة.

وبين القدرة ان هناك تراجع بالمنحى الوبائي وانخفاض بمعدل الإصابات اليومية وحالات الدخول للمستشفيات وهذا لا يعني التسليم لإجراءات التخفيف المعلنة، داعيا المواطنين إلى مزيد من الحذر والالتزام بإجراءات السلامة خلال هذه الأيام لنحصد آثار إيجابية بالوصول الي عيد آمن.

وأشار الي ان الوزارة بدأت بحجر العائدين إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وبيت حانون، للقادمين من الهند وبنغلاديش وتم حجر 4 أشخاص حتى اللحظة ووضعهم في مركز الحجر الصحي.