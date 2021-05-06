موجة إذاعية مفتوحة بعنوان "القدس أقرب" بتنظيم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات

تشارك اليوم الخميس 6/5/2021، 21 إذاعة محلية وعربية وإسلامية، في موجةٍ إذاعية مفتوحة بعنوان "القدس أقرب" على شرف يوم القدس العالمي، ينظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية.

وأوضح منسق اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية مكتب فلسطين صالح المصري، أن 21 إذاعة محلية وعربية وإسلامية من فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران يشاركن اليوم في الموجة المفتوحة.

وأكد المصري على أهمية الموجة، التي تأتي عشية اليوم العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

وقال المصري:"إن الاتحاد دأب على تنفيذ موجة محلية على شرف يوم القدس العالمي، إلا أن العام الحالي ارتأى أن تمتد لتكون موجة عربية وإسلامية، كون أن القدس تحتاج لكافة الأصوات لأن المعركة اليوم هي القدس لذلك يجب توجيه البوصلة للقدس والمسجد الأقصى المبارك".