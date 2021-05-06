محكمة الاحتلال تبتّ اليوم في قرار إخلاء عائلات مقدسية في الشيخ جراح

قالت وسائل اعلام اسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ان محكمة الاحتلال من المقرر ان تصدر اليوم قرارها النهائي بخصوص اخلاء منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان ممثلو أهالي المنازل المهددة بالطرد في حي الشيخ جراح من المفترض ان يبلغوا اليوم المحكمة العليا ما اذا تم التوصل الي اتفاق بينهم.

وأوضحت "في حال غياب اتفاق، ستضطر قاضية المحكمة العليا دافنا باراك إيرز إلى البت في الأمر، وإذا اتخذت قرارًا ضدهم فسيواجه العشرات من السكان خطر الإخلاء فور انتهاء شهر رمضان "في غضون أسبوع تقريبًا"

وبينت الصحيفة ان هناك موجة أخرى من عمليات الإخلاء لنحو 200 فلسطيني من المتوقع ان تحدث في أغسطس المقبل.

وأجلت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، يوم الأحد الماضي ، البت في استئناف قرار إخلاء عائلات (اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم)، من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حتى اليوم الخميس .

وكان قد صدر في أيلول 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (حماد، والدجاني، وداوودي).