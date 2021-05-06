ليلة صعبة في الشيخ جراح واعتقالات تطال 11 مواطناً

شهدت مدينة القدس المحتلة وتحديداً حي الشيخ جراح، ليلة صعبة بسبب عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، فيما شنت قوات الاحتلال وفجر اليوم الخميس 6/5/2021 حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من مدينتي القدس المحتلة ورام الله.

وأفادت مصادر محليّة أنّ جيش الاحتلال اعتقل نحو 9 مواطنين من القدس ومواطنين اثنين من رام الله، وهم: زياد حامد، ومنتصر شلبي.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام تابعة للاحتلال زعمت بأن شلبي هو منفذ عملية "زعترة" البطولية التي وقعت عصر يوم الأحد الماضي وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

أما معتقلي القدس فهم: عبد الهادي عودة، خليل عوده، سوار قاسم، يزن محيسن، سيف حمودة، جمال ابو خضير، محمد العباسي، محمد ابو خضير، وأنس عبيد.