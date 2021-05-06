بالفيديو غضب شديد في ريال مدريد مما فعله هازارد بعد فوز تشيلسي

تسبب النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، في حالة من الغضب بين جمهور الريال بسبب ما فعله عقب مباراة الفريق الملكي ضد تشيلسي الإنجليزي.

وشارك هازارد أساسياً أمام فريقه السابق، في مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، بملعب ستامفورد بريدج، مساء الأربعاء.

هازارد يضحك بشدة مع نجوم تشيلسي بعد خروج الريال من دوري الأبطال

وخسر هازارد ورفاقه بهدفين دون رد، ليودع الريال دوري ابطال أوروبا من المحطة قبل الأخيرة، ويصعد البلوز للمشهد الختامي ضد مانشستر سيتي في التاسع والعشرين من مايو الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هازارد تسبب في غضب كبير بين جمهور ريال مدريد بعدما التقطت له صور وهو يضحك بشدة مع زملائه السابقين في تشيلسي عقب صافرة النهاية.

وأشارت الصحيفة المقربة من مدريد أن جمهور الريال يعتبر ما فعله هازارد قلة احترام لناديه الحالي ولزملائه الذي بذلوا جهداً كبيراً في الميدان.

وودع الميرينجي مسابقة دوري الابطال هذا الموسم على يد تشيلسي الذي تعادل معه في لقاء الذهاب بملعب ألفريدو دي ستيفانو، الأسبوع الماضي، بهدف لمثله، قبل الخسارة مساء الأربعاء بثنائية بيضاء مع الرأفة.