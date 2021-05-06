رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر 4

تنتظر الاف الاسر المتعففة في قطاع غزة موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار عن شهر مايو 2021 وموعد صرف المنحة ، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك .

وتصرف المنحة القطرية بشكل شهري لــ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتجري عادةً عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

"فلسطين اليوم" تحرص على نشر الاخبار لكل ما يتعلق بالمنحة القطرية وتهدف إلى مساعدة الاسر من الخروج من الازمة المعيشية والاقتصادية السائدة قد المستطاع ، كما هو الحال هنا ، تابع معنا حتى النهاية .

موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو\4 2021 :

واعلنت مصادر خاصة ، أمس الاربعاء، وصول المنحة القطرية الى قطاع غزة، حيث وصل وفد قطري مگون من مدير عام صندوق قطر للتنمية ومساعده الى القطاع عبر معبر ايرز.

و كان السفير القطري محمد العمادي اعلن الخميس الماضي الموافق 29/4/2021، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع القادم وستوزع قبل عيد الفطر.

وكانت أنباء قد تحدثت بالأمس عن تأجيل الاحتلال لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة.

وكان السفير العمادي : قد قال إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط الفحص من هنا