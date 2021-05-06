حماس: ثورة الضفة العارمة وانفجارها في وجه الاحتلال الصهيوني ما هي إلا مسألة وقت

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، ان ثورة الضفة العارمة وانفجارها في وجه الاحتلال الصهيوني ما هي إلا مسألة وقت.

وقال برهوم في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، تعقيبا على اعتقال منفذ عملية زعترة منتصر شلبي "شلبي أصبح أيقونة المقاومة الفلسطينية وأحيا الأمل في نفوس وقلوب أبناء شعبنا الفلسطيني من جديد بعد كل هذا الاستهداف المزدوج لأهلنا في الضفة الغربية ورجالات المقاومة الباسلة من قبل العدو الصهيوني وفريق التنسيق الأمني".

وأضاف "إن التاريخ سيسجل المشهد البطولي والشجاع للبطل منتصر شلبي، ومشاهد جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وأهلنا في القدس والشيخ جراح، ومشهد جريمة وعار فريق التنسيق الأمني الذي ساهم بالدرجة الأولى وبامتياز في كشف منفذ عملية زعترة ومكان تواجده واعتقاله".

وختم قائلاُ: "إن عملية زعترة تأكيد أن كل محاولات الاستهداف المزدوج للمقاومة في الضفة الغربية وكي وعي الأجيال وتشويه المقاومين وملاحقتهم، لن يكتب لها النجاح، وأن ثورة الضفة العارمة وانفجارها في وجه الاحتلال الصهيوني ما هي إلا مسألة وقت".

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمس الاربعاء، اعتقاله منفذ عملية حاجز زعترة منتصر شلبي في عملية خاصة ببلدة سلواد شمال مدينة رام الله