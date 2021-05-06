سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 6 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في السودان، حيث استقر متوسط سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس 6 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق السوداء.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 5 مايو 2021

سعر الدولار = 396.62 جنيه للشراء، و 398.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي = 477.49 جنيه للشراء، و 479.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني =550.40 جنيه للشراء، و 553.15 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني= 542 جنيها.

سعر الريال السعودي =105.76 جنيه للشراء، و 106.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي = 107.98 جنيه للشراء، و 108.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي=1310.28 جنيه للشراء، و1316.83 جنيه للبيع.