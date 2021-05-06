رابط المنحة القطرية 2021 لتوزيع 100 دولار شهر 5 .. وآلية صرف المساعدات

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية من قطر الجديد شهر 5- 2021 ، ولقد قمنا بوضع رابط الاستعلام عن المنحة القطرية المقدمة لجنة إعادة إعمار قطاع غزة برئاسية السفير القطري محمد العمادي ، وفي أيام العشر الاواخر واقتراب عبد الفطر السعيد تستعد اللجنة القطرية صرف أموال ( مساعدات ) على ما يقارب 100 ألف مستفيد معظمهم من الاسر الفقيرة التي عانت الويلات من سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية الناجمة عن تشديد الاحتلال الإسرائيلي من حصاره على القطاع منذ عام 2007 تحت مبررات وشعارات واهية ، ونتيجة للبحث المتواصل على الرابط قمنا بإرفاقه هنا .

هذه المساعدات المقدمة للأسر المتعففة والبحث عن رابط فحص المنحة القطرية 100 شهر 5- 2021 ، تأتي في إطار الجهود المبذولة من الدوحة في مساعدات أهالي القطاع الساحلي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الفقر والبطالة، لاسيما بين أوساط الشباب.

فريق فلسطين اليوم، ومنذ الإعلان الأول عن صرف مساعدات المنحة القطرية الشهرية ، يحرص على توفير روابط الاستعلام في سلسلة مقالات ، كما هو الان مع رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 5- 2021 .

موعد صرف المنحة القطرية شهر 5- 2021 :

يوم الخميس الموافق 29 ابريل الماضي، أعلن رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، في بيان له، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع المقبل وستوزع قبل عيد الفطر السعيد.

وتدخل أموال المنحة القطرية البهجة والسرور على آلاف البيوت المتعففة في قطاع غزة، لسد حاجاتهم الأساسية .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.



