رسميًا تحديد موعد صرف رواتب الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء في غزة والضفة

أعلن المدير المالي بوزارة الاتصالات والمكلف بمهام ادارة بنك البريد الفلسطيني خالد زهد، أن موعد صرف رواتب الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء سيكون غدًا الخميس.

وأوضح زهد في تصريحات لإذاعة أجيال أن عملية صرف رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء في الضفة الغربية المحتلة ستكون عبر مكاتب البريد غداً الخميس بدءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً.

وأشار إلى أن عملية الصرف ستستمر حتى يوم السبت المقبل 7-5-2021.

أما رواتب أسرى قطاع غزة سيتم صرفها غدًا الخميس من خلال شركة بسيسو للصرافة.

وفيما يتعلق برواتب الجرحى وعائلات الشهداء سيتم صرفها في شركة مرتجى.