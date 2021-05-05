سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السعودية، والي انخفضت في مستهل تعاملات اليوم خميس 6 مايو 2021، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 24 = 214.37 ريال (57.16 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 187.57 ريال (50.02 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 160.77 ريال (42.87 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 125.05 ريال (33.35 دولار).

سعر أوقية الذهب = 671.25 ريال (1779 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) = 1500.56 ريال (400.15 دولار).

الجدير بالذكر ان الذهب تراجع

أكثر من 1% في المعاملات الفورية إلى 1775.02 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% أيضا إلى 1774.70 دولار للأوقية.