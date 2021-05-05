سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان، والتي واصل متوسط سعر الدولار الصعود مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 6 مايو 2021، في السوق السوداء، لذلك سنرفق لكم أدناه سعر الصرف.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

شراء= 12470

بيع= 12520

مقابل 12400 ليرة للشراء، و12450 ليرة للبيع.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" = 1507.5 ليرة