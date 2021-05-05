سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 مايو 2021، والذي انخفض خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مايو 2021، في السوق السوداء، لذلك سنرفق لكم اسعار الدولار والعملات الأجنبية في سوريا.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 مايو 2021

سعر الدولار في السوق السوداء = 2970 ليرة للشراء، و3060 ليرة للبيع.

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي في السوق (السوداء= 3563 ليرة للشراء، و3677 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية= إلى 4109 ليرات للشراء، و4244 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء= 790 ليرة للشراء، و817 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي = 806 ليرات للشراء، و833 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي = 9843 ليرة للشراء، و10167 ليرة للبيع.