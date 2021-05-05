تشكيلة ريال مدريد وتشيلسي الرسمية في دوري الأبطال!!

ينتظر عشاق الكرة المستديرة معرفة تشكيلة فريقي ريال مدريد وتشيلسي في دوري الابطال، والذي سيتجمعان في ملعب "ستامفورد بريدج" الذي يحتضن اليوم الأربعاء اللقاء المرتقب بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه المدريدي:

تشكيلة ريال مدريد

كورتوا

نانشو

ميليتاو

راموس

ميندي

مودريتش

كاسيميرو

كروس

فينيسيوس

بنزيما

هازارد

تشكيلة تشيلسي