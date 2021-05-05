تورط لبنان بتهريب أكبر شحنة مخدرات في العالم للسعودية

أعلنت لبنان، اليوم الأربعاء، تورط مواطن لبناني يدعى حسن دقو، في تهريب أكبر شحنة مخدرات في العالم.

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، إنه "من خلال التحقيق مع الموقوف حسن دقو تبين أنه متورط في تهريب أكبر شحنة مخدّرات في العالم والتي تقدّر بحوالي 94 مليون حبّة كبتاغون".

وأضافت أن كمية المخدرات ضبطت في ماليزيا وكانت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية

في سياق متصل، وزعت الداخلية اللبنانية مستندات بأبرز العمليات التي تمّ تنفيذها في إطار مكافحة المخدرات سنة 2021.

وفي وقت سابق، قال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، يوم السبت الماضي، إن بلاده ترفض أن تكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية.

يأتي تصريح دياب تعليقا على قرار السعودية الأخير، القاضي بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية، بهدف إيقاف عمليات تهريب المخدرات.

ونقلت قناة "الجديد، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، عن دياب قوله: لبنان يرفض أن يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على القوى الأمنية في بلاده التعاون مع السعودية في هذا الموضوع، حيث كلّف وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي، مشيرا إلى أنه لا يعتبر الأمر قرارا سياسيا من جانب المملكة.





