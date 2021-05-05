مظاهرة حاشدة في حي الشيخ جراح رفضًا لقرار الاحتلال بإخلاء منازلهم

تظاهر عشرات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء 5-5-2021 بشكل كبير جدًا.

وتأتي التظاهرة من أهالي الشيخ جراح رفضًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي على اخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم.

يُشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح يتظاهرون بشكل يومي على قرار حكومة الاحتلال ضدهم لطردهم من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح بهدف منح تلك المنازل والأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.

وأثارت الاحداث والتظاهرات الكبيرة في حي الشيخ جراح غضبًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية حيث أكد الجميع على ضرورة التصدي ودعم واسناد أهالي حي الشيخ جراح.

وكان رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف حذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في الاعتداء على المقدسيين، مؤكدًا ان المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي.