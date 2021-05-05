بينهم مسعف وصحفي

محدث اصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال لمظاهرة حاشدة في حي الشيخ جراح بالقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 م
05 مايو 2021
اعتقال شاب في حي الشيخ جراح.jpg
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أصيب عددٌ من المقدسيين بالاختناق الشديد مساء اليوم الأربعاء اثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرة حاشدة لأهالي حي الشيخ جراح احتجاجًا على قرار محكمة الاحتلال بتهجيرهم من منازلهم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع ١٠ إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

وأوضحت الهلال الاحمر أن طواقمه تعاملت مع جميع الاصابات ميدانيًا، مشيرًا إلى أن 6 اصابات كانت بالاختناق الشديد و3 اصابات بالرصاص المطاطي واصابة واحدة بالضرب.

فيما أفاد شهود عيان أن مظاهرة حاشدة خرجت في حي الشيخ جراح رفضًا لقرار محكمة الاحتلال بتهجير أهالي الحي تحت حجج كاذبة، وحمل المتظاهرين الاعلام الفلسطينية.

مواجهات في حي الشيخ جراح.jpeg
 

وأشار الشهود أن قوات الاحتلال قمعت المظاهرة باطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم مسعف وصحفي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المقدسيين في حي الشيخ جراح شاركوا في المظاهرة الحاشدة.

يُشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح يتظاهرون بشكل يومي على قرار حكومة الاحتلال ضدهم لطردهم من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح بهدف منح تلك المنازل والأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.

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وأثارت الاحداث والتظاهرات الكبيرة في حي الشيخ جراح غضبًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية حيث أكد الجميع على ضرورة التصدي ودعم واسناد أهالي حي الشيخ جراح.

وكان رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف حذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في الاعتداء على المقدسيين، مؤكدًا ان المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي.

 

قوات الاحتلال تعتقل فتاة وشاب في حي الشيخ جراح بالقدس قبل قليل.jpg


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مواجهات في حي الشيخ جراح في القدس.jpg


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اعتقال شاب في حي الشيخ جراح.jpg


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اعتقال فتى في حي الشيخ جراح.jpg


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