محدث اصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال لمظاهرة حاشدة في حي الشيخ جراح بالقدس

أصيب عددٌ من المقدسيين بالاختناق الشديد مساء اليوم الأربعاء اثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرة حاشدة لأهالي حي الشيخ جراح احتجاجًا على قرار محكمة الاحتلال بتهجيرهم من منازلهم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع ١٠ إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

وأوضحت الهلال الاحمر أن طواقمه تعاملت مع جميع الاصابات ميدانيًا، مشيرًا إلى أن 6 اصابات كانت بالاختناق الشديد و3 اصابات بالرصاص المطاطي واصابة واحدة بالضرب.

فيما أفاد شهود عيان أن مظاهرة حاشدة خرجت في حي الشيخ جراح رفضًا لقرار محكمة الاحتلال بتهجير أهالي الحي تحت حجج كاذبة، وحمل المتظاهرين الاعلام الفلسطينية.





وأشار الشهود أن قوات الاحتلال قمعت المظاهرة باطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم مسعف وصحفي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المقدسيين في حي الشيخ جراح شاركوا في المظاهرة الحاشدة.

يُشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح يتظاهرون بشكل يومي على قرار حكومة الاحتلال ضدهم لطردهم من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح بهدف منح تلك المنازل والأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.





وأثارت الاحداث والتظاهرات الكبيرة في حي الشيخ جراح غضبًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية حيث أكد الجميع على ضرورة التصدي ودعم واسناد أهالي حي الشيخ جراح.

وكان رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف حذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في الاعتداء على المقدسيين، مؤكدًا ان المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي.









































