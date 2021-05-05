السوداني يدعو العالم لنصرة القدس وأهلها بكل أشكال الدعم والاسناد

دعا الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، العالم العربي والاسلامية إلى نصرة ودعم مدينة القدس وأهلها المرابطين في الانتفاضة الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكال الدعم والاسناد.

وقال السوداني في تصريحات صحفية: "يجب توسيع رقعة التأييد لأصحاب الحق أمام مخرز النقيض الاحتلالي، "الذي يحاول بكل الوسائل تهجير الفلسطينيين من القدس، وإحلال المستوطنين مكانهم لتغيير الديمغرافيا في المدينة وبسط قوة الزيف وتحريف الواقع وتهويد مدينة الله، ولهؤلاء الصهاينة طغاة العصر قوة النار والسوط".

وطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم بضرورة التدخل للجم الجيش والشرطة وأجهزة أمن الاحتلال، وإخراجه من الشيخ جراح والقدس كلها.

كما طالب "فئة المطبعين المنحدرين لجرف هاوٍ بعيدًا عن الكرامة والوفاء أن يكفوا مبتغاهم الوضيع، لأن تقبيل سكين المجرم لا تشعل شموع البراءة، بل تميت الضمائر الغارقة في غفلتها".

كما أكد السوداني أن انتفاضة القدس وصمود سكانها وأهلها وهم أصحاب الحق فيها ستبقى في طريقها الرشيد والمتقن نحو الحرية والخلاص من الاحتلال وإحباط المشروع السرطاني الاستيطاني الخبيث.