"ريفلين" يكلف لبيد لتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو

أصدر رئيس الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بتكليف زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بإجراء مباحثات لتشكيل حكومة "إسرائيلية" جديدة بعد أن فشل نتنياهو بتشكيلها خلال المدة القانونية التي منحت له من رئيس الاحتلال.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن المدة المسموحة للبيد لتشكيل الحكومة هي 28 يومًا وفي حال فشل في تشكيلها مع الاحزاب الاسرائيلية الأخرى فإن رئيس الاحتلال ريفلين سيمنح الهيئة العامة للكنيست لاختيار شخصية من أعضائها لتشكيل الحكومة.

وحصل لبيد على دعم 56 عضوًا من الكنيست يمثلون حزبه وحزب العمل وميرتس وأمل جديد وأزرق - أبيض، وفصيلين من أحزاب القائمة العربية مع امتناع التجمع الوطني الديمقراطي عن التوصية به.

وامتنع منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة عن التوصية بأي شخصي.