عادات سيئة تتعارض مع فقدان الوزن

أخبرت إيرينا بيساريفا، أخصائية روسية في التغذية، عن العوامل والعادات التي تؤثر سلبا على نقصان الوزن للشخص الذي يعاني من السمنة

وبناء على قول الأخصائية، أولا ، يجب على الشخص أن يبتعد عن نمط الحياة الروتينية المستقرة، لأنه سببا في تبطيء عملية التمثيل الغذائي ويساهم في تراكم الدهون.

وأضافت أيضا من العادات السيئة أكل الفاكهة ليلا، لاحتوائها على سكريات وان كانت طبيعية إلا أنها تتضمن جلوكوز وفركتوز وسكروز، وهذه السكريات تساهم زيادة في الوزن، لذلك ينصح أكلها في المنتصف الأول من النهار حيث لا يكون الإنسان خامل.

ولفتت إلى عادة النوم متأخرا، فإن السهر الى ساعات متأخرة من الليل يؤدي إلى زيادة في الوزن، وهذا يعود إلى أن الجسم في هذا الوقت يتعافى، وتقوى مناعته وتتوازن هرموناته، لذلك لا بد أن يرتاح الجسم.

ومن العادات السيئة تناول الطعام بسرعة كبيرة، وحذرت من أنه "عندما نأكل بسرعة كبيرة، لا يكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام الذي أتى إليه، ولا يحدث الشبع. ويصبح هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاجه بالفعل".

وأضافت بيساريفا أنه من العادات السيئة أيضا هو أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري اللجوء إلى وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة.، كما أن الامتناع عن وجبة الإفطار لا يساهم في إنقاص الوزن.عادات سيئى