اتحاد موظفي "الأونروا" يعلن التوصل  إلى اتفاق لحل مشكلة الموظفين المفصولين

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بقطاع غزة، اليوم الاربعاء، عن التوصل الي اتفاق مع ادارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال، ان الاتحاد توصل إلى اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27 موظفًا، ومن المتوقع عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر.

وكانت وكالة الغوث اصدرت قرار فصل بحق 965موظفاً، تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات، الأولى هي فصل 116 موظفاً بشكل نهائي، أما الثانية، فتمثلت في إعطاء جزء من الموظفين نصف راتب حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما تم إنهاء عقود العدد المتبقي في التاريخ ذاته، وقد "تم حل إشكالية فئتين لاحقاً، وبقيت أزمة 89 من المفصولين فصلاً كاملاً متواصلة حتى اللحظة.