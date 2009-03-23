الجلسة الثانية للنظر في طلب الإفراج عن الأسير السوري المقت تنعقد اليوم بسجن جلبوع

فلسطين اليوم : جنين

تنعقد اليوم الجلسة الثانية للمحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن شطة للنظر بطلب الأسير السوري بشر سليمان احمد المقت من الجولان السوري المحتل بالإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية وخطورة استمرار اعتقاله في سجن جلبوع رغم حاجته الماسة لعدة عمليات جراحية.

وكانت انعقدت الجلسة الأولى للمحكمة مطلع الشهر الجاري وقررت تأجيل النظر في القضية بسبب عدم اكتمال الملفات وعدم حصولها على كتاب وتقرير المخابرات الإسرائيلية.

وناشد الأسير السوري الذي أمضى 24 عاما في السجون الإسرائيلية وكذلك عائلته في بيان وزع أمس كافة المؤسسات الإنسانية والدولية التحرك وتفعيل قضيته لتشكيل قوة ضاغطة على المحكمة وقوات الاحتلال التي رفضت الإفراج عنه وشطبت اسمه من كل صفقات التبادل وعمليات الإفراج رغم ما يعانيه من أوضاع صحية سيئة جراء إصابته بانسداد في شرايين القلب إلى جانب انعدام الرؤية في عينه اليمنى وآلام حادة في المعدة.

وحملت عائلة البشر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته محذرة من مخاطر التلاعب في المحكمة لتفريغها من مضمونها والانحياز لطلب جهاز الأمن الإسرائيلي الذي صنف الأسير السوري ضمن قائمة الأسرى الخطيرين لمنع إطلاق سراحه رغم حاجته الماسة لعدة عمليات جراحية.