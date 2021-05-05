طريقة إنشاء حساب العلامة التجارية على يوتيوب

يمتلك يوتيوب عدد كبير من المستخدمين من مختلف الأعمار والجنسيات، لذلك فهو يعد موقع مهمة للوصول إلى الجماهير، وإذا كنت تسعى إلى تعزيز علامتك التجارية على يوتيوب فأنت تحتاج إلى إنشاء حساب خاص بالعلامة التجارية.

حساب العلامة التجارية على يوتيوب

معظم منصات التواصل الاجتماعي تفضل أن يقوم أصحاب العلامات التجارية بإنشاء حساب للأعمال التجارية. حساب العلامة التجارية يساعد على تعزيز ثقة العملاء بهذه العلامة كما أنه يجعل من السهل العثور على العلامة التجارية من قبل الجمهور المستهدف.

كيفية إضافة مديرين متعددين إلى حساب العلامة التجارية على YouTube

باستخدام حساب شخصي على يوتيوب لا يمكن لأكثر من شخص واحد إدارة القناة، وفي حال قيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى القناة من خلال الاشتراك بحساب واحد وكلمة مروة مشتركة فهذه طريقة غير فعالة لإدارة المحتوى.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى استخدام حساب يوتيوب خاص بالعلامة التجارية، لأنه يمكّن العديد من المديرين من العمل على قناتك، حيث يتيح لأي شخص الوصول إلى القناة وتحميل المحتوى والترويج له، وباعتبارك مالكاً لحساب العلامة التجارية على يوتيوب يمكنك تعديل كافة المعلومات الموجودة على قناتك وتعديل المحتوى والتفاعل مع الجمهور، وإضافة المدراء وتعديل صلاحياتهم.

كل مدير تقوم بإضافته إلى قناتك على يوتيوب يمكنه القيام بكافة المهام باستثناء إزالة المدراء أو إضافتهم.

كيفية إنشاء حساب العلامة التجارية على يوتيوب

الشرط الأساسي لإنشاء حساب العلامة التجارية على يوتيوب هو الحصول على حساب شخصي على غوغل، وهي خطوة سهلة وتستغرق بضع دقائق فقط. ولإعداد الملف الشخصي على غوغل اتبع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى حسابك ثم انتقل إلى صفحة إعداد حساب غوغل.

قم بإدخال التفاصيل المطلوبة بما في ذلك اسمك وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

أضف تفاصيل أخرى مثل تاريخ الميلاد وبلد المنشأ ورقم الهاتف

قم بالموافقة على الشروط وانقر فوق التالي.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات ستؤكد غوغل حسابك الجديد، والخطوة التالية هي إعداد حساب العلامة التجارية على يوتيوب، والشرط الأساسي الآخر هو أن تملك حساب على يوتيوب.

سنكمل باقي الخطوات على افتراض أنك تملك قناة على يوتيوب: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على يوتيوب واتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: انتقل إلى الصفحة الرئيسية في يوتيوب وانقر على الصورة الرمزية في الزاوية العلوية اليسرى.

الخطوة الثانية: من القائمة المنسدلة انقر على “إعدادات”.