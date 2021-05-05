برشلونة يحدد 100 مليون من أجل التعاقد مع نيمار

أكدت صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية أن رئيس نادي برشلونة الجديد، جوان لابورتا، جاد بشأن التعاقد مع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نيمار، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ولم يوقع البرازيلي حتى الآن على التمديد للاستمرار في "حديقة الأمراء" وبعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم أمس، الثلاثاء، أصبحت هناك شكوك حول استمراره.

وبحسب تقرير الصحيفة، هناك توقعات في برشلونة لتحقيق أرباح من بيع اللاعبين في الصيف بمبلغ أكبر من 100 مليون يورو.

وبالتالي، حدد لابورتا مبلغ 100 مليون يورو كحد أقصى لدفعه في صفقة نيمار، ولكن الأولوية حتى الآن بالنسبة لإدارة برشلونة هي تجديد عقد ميسي الذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحاول منذ فترة تمديد عقد نيمار، ولكن الأخير لم يحسم قراره النهائي وكان ينتظر مباراة مانشستر سيتي التي أحبطت الجميع والفشل في الوصول إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.