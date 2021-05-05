رسميًا.. الدوري الإنجليزي يسمح بحضور الجماهير في آخر جولتين

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاربعاء، عن السماح بحضور الجماهير في آخر جولتين من المسابقة الشهيرة بأعداد محدودة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتُقام الجولتان السابعة والثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يومي 19 و23 من شهر مايو الحالي، والتي تدخلان في حيز تخفيف القيود مع جائحة فيروس كورونا في بريطانيا.

وأكد الدوري الإنجليزي في بيانه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن آخر مباراتين من الموسم الحالي ستشهد حضورًا جماهيريًا ولكن يقتصر على مشجعي الفريق المضيف أي صاحب الأرض.

تم إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، لإتاحة فرصة لكل نادٍ لاستضافة مباراة واحدة على أرضه مع الجماهير قبل نهاية الموسم.

تأتي موافقة الرابطة بعد التشاور مع جميع الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي، لن تكون الملاعب مفتوحة لمشجعي الفريق الضيف للحد من انتشار الوباء.

وأكدت الرابطة أن سلامة وأمن الجماهير لها أهمية قصوى، تتمتع الأندية بقدرة كافية من أجل توفير أجواء آمنة من فيروس كورونا ولديها خطط للترحيب بالمشجعين في ملاعبهم.

وشدد البيان أن هذا القرار قد يكون خطوة كبيرة من أجل عودة الجماهير بالكامل في المدرجات من بداية الموسم المقبل 2021/2022.