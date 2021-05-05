قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة الفوقاوسهل البقيعة بالأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة حمصة الفوقا وسهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن 5 آليات عسكرية تابعة لما تسمى "الإدارة والتنظيم" اقتحمت الخربة، وقام جنود الاحتلال بمعاينة أراض وقارنوها بخرائط بحوزتهم.

وأضاف بشارات أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك سهل البقيعة، ثم اتجهت إلى قرية عاطوف دون معرفة أسباب ذلك.

وتعد خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من المناطق المهمة التي يسعى الاحتلال لفرض سيطرته عليها، الأمر الذي تسبب بمعاناة طويلة لسكانها لاسيما بعد مواجهتهم أحد عشر إخلاء خلال السنوات الأربع الأخيرة بذريعة التدريبات العسكرية الاحتلالية.

ويتعرض أهالي الخربة يوميا لمضايقات تشمل مصادرة جراراتهم الزراعية ومصادرة مواشيهم، ووضع العراقيل أمام نقل المياه بالصهاريج إلى مساكنهم.