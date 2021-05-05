الجهاد الاسلامي في جنين ينظم فعالية نصرة للقدس و الاقصى

دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاربعاء للمشاركة في فعالية مخيم جنين، نصرة للقدس و الاقصى و الشيخ جراح.

هذا نص الدعوة

بسم الله الرحمن الرحيم

لأنها قدس الأقداس..

لأنها معراج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم..

لأنها قبلتنا الأولى..

لأنها قلب فلسطين وروحها...

لأنه الشيخ جراح الذي يُراد اغتصابه من أهلنا المقدسيين وتهويده...

لأنهم المقدسيون الأطهار الأبطال من لا يحنون للمحتل ظهراً ولا يديرون له خدّاً ويقفون للقدس والأقصى كالجبال أوتاداً..

تدعوكم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين للمشاركة في فعالية مخيم جنين نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح

وذلك بمشيئته تعالى عقب صلاة تراويح اليوم الأربعاء انطلاقا من جامع المخيم الكبير نحو ساحة المخيم البطل...

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين