هيئة الأسرى : الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداري بحق 100 أسير خلال نيسان الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) لمدد تتراوح بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية هم: