متى اول يوم عيد الفطر السعيد 2021 في البحرين؟

موعد عيد الفطر السعيد 2021-1442 في البحرين، ايام قليلة و ينتهي شهر رمضان المبارك بنفحاته الايمانية الطيبة، حيث يودع المسلمون في بقاع الارض خلال هذه الايام الشهر الفضيل و يستقبلون فرحة الفطر في عيد الفطر ببهجة وسرور.

و يتساءل المتابعون عن موعد حلول عيد الفطر 2021 في مختلف دول العالم، حيث يحيي المسلمون عيد الفطر بشعائر دينية مختلفة، فيزورونا احبائهم و يقدمون الهدايا و يطلقون تكبيرات العيد مهللين فرحين بحلول عيد الفطر 2021، و يدعون الله ان يعم الامن و الرخاء على العالم لا سيما بعد أن حرمتهم جائحة كورونا من ممارسة عباداتهم بشكل عادي، بسبب اغلاق المساجد و منع اقامة صلوات التراويح و التهجد و قيام الليل.

موعد عيد الفطر 2021 في البحرين

فريق فلسطين اليوم الاخبارية يسعى لاطلاع متابعيها بشكل دائم على كافة التطورات و الاعلامات المختلفة، و منها موعد عيد الفطر 2021 في مختلف دول العالم، و في هذه المقالة نوضح لكم موعد عيد الفطر السعيد في البحرين.

فقد حدد مركز الفلك الدولي للحسابات الفلكية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في البحرين، وتاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هجري

وأكد مركز الفلك الدولي، أن موعد أول أيام عيد الفطر في البحرين، يصادف يوم الخميس في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الحالي، حيث يتم بذلك شهر رمضان 30 يوما كاملا ويكون اليوم الأخير هو الأربعاء.

وتبلغ نسبة المسلمين في البحرين أكثر من 81% فيما تشير الإحصائيات أن النسبة قد انخفضت في عام 2010 إلى 70% ، وارتفاع نسبة المسيحين في البلاد إلى أن أكثر من 14% إضافة إلى الأديان الأخرى.