موعد أول ايام عيد الفطر في اندونيسيا 2021

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اندونيسيا ،حدد مركز الفلك الدولي للحسابات الفلكية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اندونيسيا، وتاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هجري، حيث لم يتبقى سوى أيام معدودة لانتهائه.

وأكد مركز الفلك الدولي، أن موعد أول أيام عيد الفطر في اندونيسيا، يصادف يوم الخميس في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الحالي، حيث يتم بذلك شهر رمضان 30 يوما كاملا ويكون اليوم الأخير هو الأربعاء.

وتتميز الدول الأوروبية بتحديد موعد بداية الأشهر الهجرية بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة، باختلاف في الدول العربية الإسلامية التي تحدد بدء الأشهر والمناسبات الدينية بالاعتماد على الرؤية الشرعية للهلال.

وتعتبر اندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكانها حيث يمثلون ما نسبته أكبر من 88% من مجمل السكان الأصليين مسلمين، ولم يدخلها عن طريق الفتح إنما دخل الاسلام اندونيسيا عن طريق التجار العرب المسلمين.

موعد عيد الفطر في اندونيسيا 2021:

وتزدحم بذلك المطارات ومحطات القطار والسكك الحديدية، أثناء عودة المسافرين المتنقلين إلى بلداتهم الأم للاحتفال بالمناسبات الدينية كعيد الفطر السعيد والأضحى المبارك، ويمكن أ تتخطى مدة السفر 14 ساعة في حالات الازدحام الشديدة.

وتتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد في اندونيسيا، فيعود الألاف من المواطنين في نهاية شهر رمضان المبارك إلى مسقط رأسهم في الريف أو المدن للاحتفال مع عائلاتهم بالمناسبة الدينية التي تأتي كل عام.

ويمثل الطلبة نسبة كبيرة من الجالية المسلمة في اندونيسيا، فيجتمع العرب المسلمين قبل عيد الفطر السعيد، من أجل جمع الزكاة ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين ويقوم أهل الخير بتوزيع الملابس والحلوى للأسر الفقيرة.