موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الصومال، كشف تقرير فلكي، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الصومال، وعدد من الدول العربية الافريقية، باعتبار شهر رمضان المبارك لهذه السنة سيتم الثلاثين يوما كاملا.

وأكد التقرير الفلكي، أن موعد أول أيام عيد الفطر في الصومال، سيصادف الـ13 من شهر مايو / أيار الجاري، والذي سوف يكون في يوم الخميس من نهاية الأسبوع القادم 1 شوال 1442.

وأشار التقرير إلى أن نهاية شهر رمضان لهذا العام، سيكون في يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، على أن يتم تتبع هلال شهر شوال بعد غروب الشمس للرؤية الشرعية.

وبحسب التقرير فإنه يمكن رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء الـ29 من شهر رمضان، بالعين المجردة في عدة دول، وفي دول عربية أخرى بأجهزة الرصد والتليسكوب.