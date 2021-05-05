كورونا عالمياً:الوفيات تقترب من 4 مليون والإصابات تتجاوز 155 مليونا

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 242 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يزيد عن 21 ألف إصابة، تعافى منهم 133 مليونا وأكثر من 266 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 776 ألف و698 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,685 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعتبر دولة منكوبة جراء الجائحة، وسجلت (3,786 وفاة)، والبرازيل (3,025 وفاة)، واميركا (853 وفاة)، وكولومبيا (463 وفاة)، والأرجنتين (410 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (382,691 إصابة)، والبرازيل (69,378 إصابة)، واميركا (42,354 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط: تركيا (28,997 إصابة)، والأرجنتين (26,238 إصابة).

ومنذ الاسبوعين الماضيين حتى الآن والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية تتجاوز عتبه الـ300 ألف إصابة جديدة، وكذلك حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة.

إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (592,409 وفيات)، والبرازيل (411,854 وفاة)، والهند (226,188 وفاة)، والمكسيك (217,740 وفاة)، وبريطانيا (127,543 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,274,659 إصابة)، والهند (20,665,148 إصابة)، والبرازيل (14,860,812 إصابة)، وفرنسا (5,680,378 إصابة)، وتركيا (4,929,118 إصابة).