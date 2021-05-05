الكحلوت توضح موعد صرف دفعات مستحقات الشؤون خلال العام

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء 5/5/2021، أن مخصصات شؤون الاجتماعية ستصرف على ثلاث دفعات خلال العام العالي، الأولى قبيل حلول العيد والثانية في سبتمبر والثالثة نهاية العام.

وأوضحت الكحلوت في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أنه حتى اللحظة لا زالت الوزارة بانتظار صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل حلول عيد الفطر كما أعلنت الوزارة في رام الله على لسان وكيلها داوود الديك.

وقالت:"إن موعد صرف هذه الدفعة المستحقة تأخر كثيراً وكان من المفترض أن تُصرف نهاية مارس الماضي."

وبخصوص الأسر المحجوبة، أفادت الكحلوت، أنه تم إعادة 360 أسرة محجوبة للدفعة المرتقب صرفها ولن يبقى إلا القليل من المحجوبين وتقريبا حُل ملف المحجوبين بنسبة 70%.

كما استفاد –وفق الكحلوت- من برنامج المساعدات الرمضانية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية قرابة 52 ألف أسرة فقيرة ومستمرون في البرنامج حتى تصل المساعدات لكافة الأسر المحتاجة.