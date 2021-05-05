صحة غزة : 6 وفيات و"612" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاربعاء5/5/2021عن تسجيل 6 حالات وفاة ليرفع وفيات القطاع منذ بداية الفيروس لـ"927"، في حين بلغت اعداد الاصابات " 612" إصابة جديدة بعد اجراء 2301 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 187 حالة.

وأشارت الى تعافي 1330حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، ليرفع اجمالي المتعافين 91523 حالة، موضحةً ان اجمالي تراكمي للمصابين 103144 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 10694 حالة.

وبشأن التطعيمات ، أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37947 شخص.