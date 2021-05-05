بالفيديو بتعزيزات كبيرة ..الاحتلال يقتحم عقربا بحثاً عن منفذ عملية زعترة

اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الاربعاء 5/5/2021، بلدة عقربا جنوب نابلس، وحاصرت وفجرت منشأة زراعية في المنطقة الشرقية الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لبلدة عقربا، اليوم الأربعاء، وحاصرت غرفة زراعية في منطقة "القطعة" شرق شمال البلدة، واقدمت على تفجير أحد جدرانها.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال تطالب اشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

ويشار الى ان الاحتلال يفرض يقتحم عقربا بشكل يومي ويفرض حصاراً خانقاً عليها للبحث عن منفذي هجوم حاجز زعترة، الذي أصيب فيه 3 مستوطنين بجروح.

موقع "والا" العبري، قال صباح اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والشاباك، يواصلون محاصرة قرية عقربا قضاء مدينة نابلس، وقاموا باعتقال العديد من سكان القرية.

وبحسب الموقع، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي البحث عن منفذ عملية اطلاق النار قرب زعترة، وفي إطار الضغط على المنفذ، تم اغلاق القرية بشكل كامل ومنع الحركة فيها.

ووفقا للموقع، قامت قوات الجيش باعتقال بعض سكان القربة، بزعم مساعدتهم للمنفذ، كما قامت بمصادرة بقايا المركبة المحترقة التي تم تنفيذ العلمية بها، وكاميرات المراقبة، المتواجدة فوق المحلات التجارية بالقرية.

ونقل الموقع العبري، عن تقارير فلسطينية قولها إن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة عشرات الشبان الفلسطينيين من قرية ترمس عيا قضاء نابلس.