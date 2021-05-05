انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5/5/2021

شهد سعر الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5/5/2021، انخفاضاً مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، تراجع الذهب أكثر من 1% في المعاملات الفورية إلى 1775.02 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% أيضا إلى 1774.70 دولار للأوقية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 214.37 ريال (57.16 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 187.57 ريال (50.02 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 160.77 ريال (42.87 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 125.05 ريال (33.35 دولار).

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة إلى 671.25 ريال (1779 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1500.56 ريال (400.15 دولار).

أسعار الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم 1778 دولار هبوط -1 $

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2021/05/05

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 214.37 57.16

سعر جرام الذهب عيار 22 196.50 52.40

سعر جرام الذهب عيار 21 187.57 50.02

سعر جرام الذهب عيار 18 160.77 42.87

سعر جرام الذهب عيار 14 125.05 33.35

سعر أونصة الذهب بيع 6,667.50 1,778.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,671.25 1,779.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 214,365.63 57,164.17

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,500.56 400.15

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,572.01 419.20

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,714.93 457.31

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,667.50 1,778.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 33,337.50 8,890.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 66,675.00 17,780.00