انخفاض أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأربعاء

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء 5/5/2021، في تعاملات السوق السوداء، وفي البنك المركزي.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري نحو 160.81 دينار للشراء و160.85 دينار للبيع.

وسجل سعر اليورو في السوق السوداء نحو 216.21 دينار للشراء و218.81 دينار للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري عند 133.77 دينار للشراء و133.79 دينار للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي مسجلا 185.43 دينار للشراء و185.46 دينار للبيع.

بينما صعد الإسترليني في السوق السوداء مسجلا 249.96 دينار للشراء و252.73 دينار للبيع.

وكشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، عن وصول خسائر القطاع بالبلاد إلى 230 مليون دولار شهريا.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهريا (230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا.

وتأتي هذه الخسائر الحادة، نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة نقدية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط الخام، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 36.41 دينار للشراء و36.42 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الدرهم الإماراتي 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وبهبط سعر الريال السعودي في البنك المركزي إلى 35.66 دينار للشراء و35.67 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء استقر سعر الريال السعودي عند 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي الجزائري عند 443.40 دينار للشراء و444.34 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء سجل سعر الدينار الكويتي 597.06 دينار للشراء و603.69 دينار للبيع.