قوات الاحتلال تعتقل فتاة وشابين بعد اعتداءاتها على حي الشيخ جراح

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء 5/5/2021، فتاة وشابين، من السكان والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضح الشاب مراد عطية أحد سكان الحي في فيديو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن شرطة الاحتلال تواصل يوميًا اعتداءاتها بحق السكان والمتضامنين، وحاول أفرادها اقتحام عدة منازل والاعتداء على سكانها، إلا أن الأهالي والمتضامنين نجحوا في منعهم وتصدوا لهم بكل بسالة.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال استخدمت أفراد الخيالة، وكذلك سيارة رش المياه العادمة في محاولة قمعها للسكان والمتضامنين معهم والاعتداء عليهم بقوة، وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت في محيط المنازل المهددة بالاستيلاء عليها.

وحاولت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من مساء أمس الثلاثاء، منع المقدسيين المتضامنين من الوصول للحي من خلال وضع حواجز حديدية بالمكان.

وأظهرت صور التقطتها عدسات وكالات الأنباء، إقدام شرطة الاحتلال وهي تعتقل شابين بعد طرحهما أرضًا على طريقة الأميركي جورج فلويد.