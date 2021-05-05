سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 5/5/2021

قفزت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 5-5-2021 لدى البنك المركزي بينما استقرت الاسعار في السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 396.62 جنيه للشراء و398.60 جنيه للبيع، مقابل 388.62 جنيه للشراء و390.56 جنيه للبيع في تعاملات أمس، بينما استقر سعر صرف العملة الامريكية وفي السوق السوداء عند 400 جنيه.

من ناحية اخرى ارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 477.49 جنيه للشراء و479.88 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع مسجلا 472 جنيها.

كما ارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 105.76 جنيه للشراء و106.29 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع إلى 104 جنيهات.

اما سعر الدرهم الإماراتي فارتفع سعر صرفه لدى بنك السودان المركزي إلى 107.98 جنيه للشراء 108.52 جنيه للبيع، و لدى السوق السوداء تراجع مسجلا 106 جنيهات.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1310.28 جنيه للشراء و1316.83 جنيه للبيع مقابل 1289.22 جنيه للشراء و1295.66 جنيه للبيع أمس