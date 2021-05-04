ارتفاع اسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 5-5-2021

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، ارتفاعا مع تراجع اسعار المعدن النفيس في الاسواق العالمية.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 215.57 ريال (57.49 دولار) مقابل 213.16 ريال (56.84 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 188.62 ريال (50.30 دولار)، مقابل 186.51 ريال (49.74 دولار)، أمس.

و صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.68 ريال (43.11 دولار)، مقابل 159.87 ريال (42.63 دولار)، أمس.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية ارتفاعا حيث وصل إلى 125.75 ريال (33.53 دولار)، مقابل 124.34 ريال (33.16 دولار)، أمس.

كما قفز سعر أوقية الذهب (الأونصة) إلى 6708.75 ريال (1789 دولارا) مقابل 6633.75 ريال (1769 دولارا)، أمس.

و ارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1509 ريالا (402.40 دولار)، مقابل 1492.12 ريال (397.90 دولار)، أمس.