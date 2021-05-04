اسعار العملات العربية و الاجنبية في ليبيا اليوم الاربعاء 5-5-2021

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في ليبيا اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 تباينا، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، بينما ثبتت الاسعار في مصرف ليبيا المركزي.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.12 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.05 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.95 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 للبيع و4.47 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.41 للبيع و5.38 للشراء