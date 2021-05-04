اسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

ثبتت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، وفق نشرة جمعية الصاغة السورية، بينما سجل سعر المعدن النفيس انخفاضا في السوق الغير رسمية.

ووفق وسائل إعلام محلية، يوجد السعر الرسمي وفق نشرة "جمعية الصاغة" وسعر السوق، وهو مرتبط بسعر الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، نحو 144 ألف ليرة للشراء، و143 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 123 ألف و429 ليرة للشراء، ونحو 122 ألفا و929 ليرة للبيع.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السورية غير الرسمية نحو 169 ألفا و667 ليرة للشراء، و174 ألفا و809 ليرات للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 148 ألفا و525 ليرة للشراء، و153 ألفا و26 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 127 ألفا و383 ليرة للشراء، و131 ألفا و243 ليرة للبيع.

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 107 آلاف و826 ليرة للشراء، و111 ألفا و93 ليرة للبيع.

اما سعر أوقية الذهب فبلغت في السوق السورية نحو 5 ملايين و285 ألفا و590 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و445 ألفا و760 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و189 ألفا و258 ليرة للشراء، ونحو مليون و225 ألفا و296 ليرة للبيع.