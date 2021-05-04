"فايزر" يحقق إيرادات خيالية من اللقاح.. 26 مليار دولار

رفعت فايزر، الثلاثاء، بشكل كبير توقعاتها للعائدات والأرباح المتوقع أن تجنيها في 2021، وذلك لزيادة مبيعاتها من لقاح كورونا.

وتتوقع شركة تصنيع الأدوية الآن تحقيق عائدات قدرها 26 مليار دولار في 2021 من اللقاح فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق 15 مليار دولار.

وتتوقع فايزر أرباحا بقيمة ما بين 3.55 دولار و3.65 دولار للسهم، بزيادة 45 سنتا عن السابق.

وكما كان الحال بالنسبة لشركات أدوية أخرى، طوّرت فايزر لقاحها بوتيرة سريعة للغاية وتدرس حاليا إمكانية استخدامه لفئات عمرية أصغر. يشمل ذلك أبحاثا بشأن تطعيم الأطفال الأصحّاء البالغة أعمارهم من ستة شهور حتى 11 عاما.

كما تجري فايزر أبحاثا بشأن جرعات دعم قد تعطى بعد ستة شهور أو أكثر من موعد إعطاء الجرعة الأولى. وارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 45% إلى 4.9 مليار دولار.

كما ارتفعت العائدات إلى 14.6 مليار دولار، بما يشمل 3.5 مليار دولار من مبيعات لقاح كوفيد-19، خلال الربع الأول من العام الجاري، وأفادت الشركة أنها توصلت إلى اتفاقيات مع إسرائيل لتوفير ملايين الجرعات في 2022، ومع كندا لتزويدها بـ125 مليون جرعة في 2022 و2023.

حرب أسعار لقاحات كورونا تشتعل.. سبوتنيك أرخص من فايزر ومودرنا

ووقعت فايزر وشريكتها بايونتيك اتفاقات مهمة لتزويد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باللقاحات. وحتى الثاث من أيار/مايو، أوصلت فايزر وبايونتيك نحو 430 مليون جرعة من اللقاح إلى 91 دولة حول العالم.

ورفعت الشركة توقعاتها لإجمالي إيراداتها خلال 2021 إلى 72.5 مليار دولار، مقارنة مع توقعاتها مطلع العام الجاري، البالغة 70.5 مليار دولار.

ونقل بيان الشركة اليوم عن ألبرت بورلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي قوله: إن "الشركة بدأت بشكل رائع في 2021، ونجحنا مبدئيا في تحقيق هدفنا متوسط الأجل حتى عام 2025، بتسجيل متوسط نمو سنوي 6 بالمئة".

وأضاف بورلا: "كذلك، حققنا إنجازات سريرية وتجارية مهمة، مع الاستمرار في زيادة قدرتنا على توفير الجرعات المطلوبة بشكل عاجل من لقاح فيروس كورونا وأدويتنا إلى العالم.. إنها اختراقات غيرت حياة المرضى".

ومن إجمالي إيرادات الربع الأول البالغة 14.6 مليار دولار، بلغت قيمة الإيرادات المحققة من اللقاحات فقط 4.9 مليارات دولار، مقارنة مع 1.6 مليار دولار في الربع الأول 2020.

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات مؤسسة "مورجان ستانلي" المتخصصة بالخدمات المالية والاستثمارية، إلى إمكانية تحقيق "فايزر" لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار من بيع لقاحها في عام 2021 فقط، إلى جانب 975 مليون دولار ستحصدها من ذات المصدر هذا العام.