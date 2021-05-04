تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 4/5/2021، متأثرة باتجاهات الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية العالمية 0.4 بالمئة إلى 1786.10 دولار للأوقية (الأونصة)بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط عند 1797.75 دولار يوم الثلاثاء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الأربعاء، إلى 888 جنيها، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 777 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيها.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 518 جنيها، وانسحب التراجع كذلك على سعر جرام الذهب عيار 12 الذي بلغ 444 جنيها.

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1776 دولارا، وهبط سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6211 جنيها.

ووفق البيانات المسائية اليوم، تراجع الذهب أكثر من 1% في المعاملات الفورية بعد أن قالت وزير الخزانة جانيت يلين إنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد مع تفعيل المزيد من برامج الدعم.

وقال هاريش في. رئيس بحوث السلع في جيوجيت فايننشال سيرفسيز "السبب الرئيسي للتصحيح الطفيف قوة الدولار"، مضيفا أن حفاظ الدولار عل قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس إن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل لكن "لم يتجاوز الخطر بعد".

ويريد البنك المركزي الأمريكي الإبقاء علي سياسة التيسير النقدي في المستقبل القريب، لكن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي أثارت تكهنات بالتراجع عن دعم الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.