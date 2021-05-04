طريقة عمل الرنجة المدخنة ومكونات سمك الرنجة

من المتوقع أن يبحث الصائمون في كل بقاع العالم، في الأيام القادمة على طريقة عمل الرنجة المدخنة استعدادًا لتناولها في عيد الفطر السعيد 2021.

وتعد الرنجة من الأطباق البحرية كونها تعيش قرب المناطق الساحلية للمحيط الأطلسي والمحيط الهاديء وتعتبر من ألذ الأطباق الرئيسية.

والرنجة مفيد جدًا لكن الاكثار منه خطير جدًا، وهو من الاسماك الزيتية مليئة بالعناصر الغذائية ويعد من الأسماك المفيدة نظرًا لاحتوائه على أحماض الأوميجا 3، التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

وهو أحد أكثر مصادر الأحماض الدهنية تركيزًا، كما يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة بالكبد.

المصريون من أكثر شعوب الأرض لتناول الرنجة المدخنة وعندهم يوم عيد يسمى (شم النسيم) يتناولون فيه سمك الرنجة.

تساعد الرنجة على عدم انسداد الشرايين، وتقليل الدهون، وغيرها من الفوائد الجمة.

الرنجة المدخنة: (وقت التحضير 10 دقائق - مستوى الصعوبة سهل - عدد الحصص تكفي لشخصين).

مقادير سمكة من الرنجة المدخنة:-

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

عصير ليمونة ليمون.

أربع بصلات أو حسب الحاجة.

طريقة التحضير:-

يقطع الرأس عن سمك الرنجة،

يقشر الجلد

يزال الحسك قدر المستطاع، مع محاولة الحفاظ على شكل السمكة خلال هذه العملية حتى يكون شكلها شهيًا أثناء التقديم.

يفصل البطارخ عن السمك، ويوضع كل منهما فى طبق بايركس عميق.

يقشر البصل ويقطع على أربع ويوضع فوق السمك والبطارخ حتى يغطيهم تمامًا.

يغطى السمك والبطارخ والبصل بالخل الأبيض

يتركوا لينقعوا فى الثلاجة من ½ ساعة إلى يومين.

للتقديم ينقل السمك والبطارخ والبصل فى طبق التقديم عميق، ويعصر عليهم الليمون حسب الرغبة والذوق ثم يغطوا بالزيت.