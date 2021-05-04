أين يقع برج بيزا المائل؟.. سؤال يتصدر مواقع البحث

أين يقع برج بيزا المائل؟ سؤال مطروح في أحد برامج المسابقات التلفزيونية على المشاهدين الراغبين في الفوز بجائزة مالية كبيرة تقدر بنحو 100 ألف جنيه، ليثير اهتمام المواطنين في كافة أنحاء البلاد العربية.

أين يقع برج بيزا المائل؟

وتلبية لرغبة المواطنين في معرفة إجابة السؤال الذي يشغل بال الجميع في الساعات الماضية، نرصد لكم كل ما تريد معرفته عن إجابة سؤال أين يقع برج بيزا المائل؟ الذي اشتمل على 3 اختيارات، وهي «باريس، توسكانا ولندن»، وتعد إجابة السؤال الصحيحة هي «توسكانا»، أحد الأقاليم الموجودة في إيطاليا.

يقع البرج المائل في مدينة بيزا الواقعة في إقليم توسكانا الإيطالية، حيث اعتمد تمويل بنائه على غنائم الحرب بعد أن هاجم سكان مدينة بيزا مدينة باليرمو في صقلية التي كانت تحت الحكم الإسلامي عام 1063.

وبدأ بناء برج بيزا المائل عام 1173، وانتهى في عام 1372، ولكن بداية ظهوره بشكل مائل حدثت عندما كان العمال ينهون أشغال البناء على الطابق الثاني عام 1178.

ويعد السر وراء ميل البرج، هو أن الأرض التي بني عليها عبارة عن تربة اسفنجية لينة، فلم تتمكن التربة الطرية الرطبة من توفير الدعم اللازم لحمل البناء الحجري الضخم، وعندما لاحظ العمال ذلك الميل، توقف العمل عليه من عام 1178 حتى عام 1272، الأمر الذي ساعد على منع البرج من الانهيار، فخلال تلك الفترة، قامت الكتلة الحجرية التي جرى بناؤها من قبل بجعل التربة أكثر تماسكًا.

وازداد الميل كثيراً للبرج عام 1964، لدرجة أن الجهة المنحنية أصبحت تميل بمقدار 5.18 أمتار عن المركز، قبل أن يتوقف البرج عن الميل أكثر في السنوات الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك إلى أعمال الترميم المستمرة منذ عام 1990، حيث لم يتم ملاحظة أي زيادة في درجة الانحناء بعد عام 2008.