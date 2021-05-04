الصحة بغزة توضح سبب تخفيف الاجراءات الوقائية

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء 4/5/2021، تراجع معدل الإصابات المسجلة يومياً، وخفض أعداد الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية، في توضيح لسبب تخفيف الإجراءات من قبل خلية الأزمة.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن وزارة الصحة وضعت مؤشرات تراجع معدل الإصابة أمام خلية الأزمة التي اجتمعت مساءً.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن خلية الأزمة نظرت إلى هذه المؤشرات، واستثمار العشر الأواخر من رمضان المبارك والاستعداد لفترة العيد.

وأوضحت، أن الوزارة اتخذت قراراً بتخفيف الاجراءات التي تم اتخاذها سابقاً في إطار كسر حدة الموجة الحالية وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في هذه الأيام المباركة.

وأكدت الوزارة، ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة حتى لا تتحول هذه الفرصة الى انتكاسة او موجة جديدة.