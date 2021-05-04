محكمة مصرية تطعن في تظلم قدمه ملاك سفينة "إيفر جيفن" في السويس

طعنت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، طعنا تقدم به ملاك سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس.

و رفضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام من ملاك السفينة "إيفر جيفن"، لإلغاء الأمر القضائي الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.

وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

كما قضت بمنع السفينة من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.